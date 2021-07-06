В Рособрнадзоре рассказали, в каком городе набрали максимальное число баллов.

ЕГЭ в 2021 году на 400 баллов сдал один человек. Об этом на пресс-конференции в центре ТАСС сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Чиновник уточнил, что еще 16 человек получили результат в 300 баллов, а 409 человек - в 200 баллов.

Данные о результатах ЕГЭ-2021: 409 200-балльников, 16 300-балльников, один 400-балльник. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Известно, что 400 баллов по предметам получила школьница по имени Алика Осадчая. Она является выпускницей ЧОУ "Лицей КЭО". Он расположен в городе Ростов-на-Дону. девочка сдавала ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, английскому и истории. Музаев заметил, что его опасения по поводу результатов экзаменов в текущем году не оправдались. СРедние баллы по некоторым школьным предметам выросли. В частности, речь идет о литературе, информатике и ИКТ, физике, математике, английскому языку и обществознанию.

В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ этого года.

Видео: Facebook/Пресс-центр ТАСС

