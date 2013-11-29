Перед судом в Петербурге впервые предстанет выпускница, которая пронесла на ЕГЭ шпаргалку

Девушке грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

1 августа в Петербурге рассмотрят первое за 2022 год административное правонарушение, связанное с использованием шпаргалки на ЕГЭ. Как удалось установить, одна из учениц пронесла на аттестацию по биологии устройство для хранения и передачи информации. Об этом сообщила "КП-Петербург".

Как добавили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, дело возбуждено по статье 19.30 КоАП РФ. Выпускница может расплатиться за списывание штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей. Окончательную меру пресечения вынесет суд.

Напомним, что в 2022 году с Единого Государственного экзамена были удалены 3 школьника, которые использовали шпаргалки и телефоны. В 2021-ом году списывать пытались 6 ребят.

Ранее стало известно, на каком предмете ЕГЭ задействовали больше всего камер видеонаблюдения.

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