Джунгли в Питере. Такое возможно? 

27 января лондонская группа Jungle выступила в Петербурге, фанаты ликуют, смотрите, как это было.

Конец января выдался очень холодным, лето так далеко и несбыточно, а тепла и солнца хочется особенно сильно. Обычно в такие дни тепло можно найти в своём любимом баре или в объятиях любимого человека. Исключительную возможность зарядиться солнечным и тёплым вайбом дала группа Jungle, которая 27 января выступила в питерском клубе Космонавт.



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Мастера поп-фанка и нео-соула из Лондона, стали одним из самых заметных явлений на британской, а потом и мировой сцене после выхода своего дебютного альбома под завязку забитым хитами. А в конце прошлого года Jungle выпустили свой второй альбом For Ever, в поддержку которого группа отправилась в мировой тур, не забыв заехать в Россию.

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Атмосфера на концерте была непередаваемой — звук, свет, каждое движение на сцене было идеальным, а публика пела не только хиты первого альбома The Heat, Busy Earnin" или Time, но и выучила почти все песни с нового альбома: Happy Man, Smile, Casio зал пел вместе с группой.

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Опоздавшему на концерт человеку действительно пришлось бы пробивать себе дорогу к сцене, словно через непроходимые джунгли — клуб Космонавт был забит под завязку.

Один из лучших живых коллективов Британии проявил себя во всей красе, получив в замен отличную отдачу. И особенно приятно, что первый концерт в России Jungle в полном составе сыграли в Петербурге. Спасибо агенству Светлая музыка за очередной замечательный концерт в нашем городе.

Фото: Piter.TV, Саша Гонзо

Видеоматериалы: Instagram