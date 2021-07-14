Экс-президент США объяснил, почему Берлину не следует помогать РФ в сфере энергетики.

Бывший американский президент, который находился у власти с 2001 по 2009 год, Джордж Буш раскритиковал позицию Германии по "Северному потоку - 2". Об этом политик сообщил немецким журналистам из издания Deutsche Welle. Он подверг критике строительство проекта российского газопровода. По мнению экс-главы Белого дома, реализация трубопровода только усиливает энергетическую зависимость Берлина от Москвы, а также ухудшает ситуацию на Украине.

Я думаю, что это ошибка. Чем больше страна, которая не является открытой демократией, экономической хваткой держит демократию, тем она в большей степени ставит ее в очень сложное стратегическое положение. Джордж Буш, 43-й президент США

При этом Буш понимает, почему Ангеле Меркель приходится проводить внешнюю политику, отличную от позиции Вашингтона в отношении РФ. Джордж Буш подчеркнул, что Берлину требуется найти собственный путь развития в сфере внешней политики.

Буш назвал ошибкой решение США о выводе войск из Афганистана.

Видео: YouTube / DW Documentary