Джонсон выразил Трасс свою поддержку

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что будет оказывать новой главе местного правительства Элизабет Трасс поддержку, как и выбранному ей кабинету министров. Политик призвал членов Консервативной партии объединиться вокруг своего лидера. Соответствующее заявление чиновник сделал в последнем видеообращение в должности премьера.
Я говорю моим товарищам консерваторам, пора… объединиться вокруг Лиз Трасс… Я буду оказывать этому правительству ничего кроме самой горячей поддержки… Я буду поддерживать Лиз Трасс и новое правительство на каждом шагу.
Борис Джонсон, премьер-министр Британии
Политик выразил уверенность в том, что глава министерства по иностранным делам Элизабет Трасс сделает всё возможное ради того, чтобы помочь Соединенному Королевству преодолеть кризис, с которым столкнулась страна.
Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию.
Фото и видео: YouTube / Sky News
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