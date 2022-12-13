Экс-премьер Британии оценил следку с Евросоюзом.

Джонсон скептически высказался о новой сделке между Британией и ЕС по Северной Ирландии. Информацией бывший премьер-министр Соединенного королевства поделился в Лондоне, выступая на мероприятии "Глобальная мягкая сила". Политик напомнил участникам мероприятия о том, что ему будет тяжело поддержать в британском парламенте новое соглашение, достигнутое между Соединенным Королевством и ЕС по вопросу Северной Ирландии. Он полагает, что коллегам следовало "кое-что сделать по-другому". Экс-глава правительства пояснил, что следует стать откровенными и дать народу понять, что реально происходит.

Речь не идет о том, что Великобритания получает назад контроль. Это любезность со стороны ЕС, который позволяет нам делать то, что мы хотим в нашей собственной стране. В соответствии с их законами, а не с нашими. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Борис Джонсон выразил надежду на то, что Демократическая юнионистская партия (ДЮП) с ее политическим лидером Джеффри Дональдсоном в Северной Ирландии сможет согласиться с условиями британской сделки. Это позволит новому составу правительства в регионе начать свою работу. В Лондоне призывают примириться с результатом переговоров в Европейским союзом.

Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США.

Фото и видео: YouTube / Daily Mail

