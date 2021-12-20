Джонсон: санкции Запада должны включать отказ от нефти и газа

В Британии рассказали, что РФ следует заплатить максимальную экономическую цену.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что координированные антироссийские санкции со стороны Запада должны включать отказ от нефти и газа. Такое заявление чиновник сделал во время выступления в местном парламенте. Глава кабинета министров рассказал о пакете ограничительных мер в Палате общин. Он поддержал решение немецкого канцлера Олафа Шольца остановить сертификацию проекта "Северный поток-2".

…чтобы Путин заплатил максимальную экономическую цену за свою агрессию. Это должно включать прекращение коллективной зависимости Европы от российских нефти и газа, которая слишком долго давала Путину власть. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Премьер-министр уточнил, что западные страны, на которые сейчас приходится около половины мировой экономики, максимально усилят давление на Россию, которая отвечает лишь за 2% от мирового ВВП.

Джонсон не исключил отключения России от SWIFT.

Фото и видео: YouTube / Guardian News