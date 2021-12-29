Джонсон: новые санкции могут помешать РФ привлекать капитал на финансовых рынках Лондона

Глава британского кабмина оценил отрасли, которые пострадают в РФ от введения новых ограничений.

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил о том, что новые экономические санкции могут помешать РФ привлекать капитал на финансовых рынках Лондона. Об этом в эфире местных телеканалов рассказал чиновник. Ограничения в отношении Москвы будут введены в том случае, если военные решат атаковать территорию Украины.

Мы также предпримем шаги…Это пакет очень жестких санкций, которые вступят в силу, если Россия поведет себя опрометчиво и безрассудно и нападет на Украину. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Джонсон считает, что британские ограничительные меры будут направлены против российских банков и компаний, работа которых для государства имеет стратегическое значение. Лондон также планирует принять меры, направленные для установления личностей граждан РФ, которые являются конечными бенефициарами для зарегистрированных на территории Соединенного королевства компаний и элитной недвижимости.

Джонсон призвал Путина вступить в диалог с Западом во избежание войны на Украине.

Фото и видео: YouTube / Sky News