Джонсон назвал провокацией сообщения ДНР и ЛНР об обстрелах со стороны Украины

Глава правительства Британии не хочет становиться "объектом шантажа".

Глава британского правительства Борис Джонсон назвал провокацией и возможной инсценировкой для дискредитации Киева и Запада сообщения ДНР и ЛНР об обстрелах со стороны Украины. Такое заявление чиновник сделал во время посещения базы королевских ВОенно-воздушных сил, расположенных в городе Уоддингтон.

Я бы хотел рассказать о более приятных новостях, но должен сказать, что картина происходящего остается очень мрачной. Детский сад был обстрелян, что, как мы понимаем, было инсценировкой с целью создать предлог, ложную причину для российских действий. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Британский эксперт напомнил прессе о том, что в случае российского военного вторжения на Украину Лондон будет готов ввести новые жесткие санкционные меры против Москвы. Под ограничения попадут крупные компании, имеющие стратегическую значимость для страны, а также будут приостановлены инвестиции, направляемые на развитие проектов РФ на финансовых рынках Британии. По словам Бориса Джонсона, Британия и Запад не должны стать объектом шантажа.

Трасс ответила на вопрос о возможности принять украинских беженцев.

Фото и видео: YouTube / Reuters