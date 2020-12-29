Джонсон назвал британский штамм коронавируса более смертоносным

Число госпитализированных в королевстве в данный момент почти на 80% выше пика первой волны.

В Великобритании заявили, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в конце прошлого года, намного смертельнее. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Сегодня меня проинформировали, что новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности Борис Джонсон, британский премьер-министр

По данным аналитиков, из одной тысячи человек, которые больны коронавирусом, умирает около 10 человек. В настоящий момент в Великобритании, число госпитализированных на 80% выше пика первой волны.

Ранее мы сообщали о том, что Минздрав Германии назвал условия регистрации "Спутник V" в Евросоюзе.

Видео: YouTube / The Telegraph