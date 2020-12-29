Джонсон назвал британский штамм коронавируса более смертоносным

В Великобритании заявили, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в конце прошлого года, намного смертельнее. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
Сегодня меня проинформировали, что новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности
Борис Джонсон, британский премьер-министр
По данным аналитиков, из одной тысячи человек, которые больны коронавирусом, умирает около 10 человек. В настоящий момент в Великобритании, число госпитализированных на 80% выше пика первой волны.
Ранее мы сообщали о том, что Минздрав Германии назвал условия регистрации "Спутник V" в Евросоюзе.
Видео: YouTube / The Telegraph
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