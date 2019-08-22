Джонсон: НАТО не станет участником конфликта на Украине

Страны альянса не хотят бросать вызов "великой нации и мировой державе".

Североатлантический альянс не намерен участвовать в конфликте на Украине. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что НАТО не испытывает враждебности по отношению к русскому народу и не ставит под сомнение существование России как мировой державы. Его слова приводит газета The New York Times.

Страны альянса не хотят бросать вызов "великой нации и мировой державе". Джонсон также упомянул, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем. Он заверил, что ни одна из стран альянса не отправляла боевые подразделения на Украину.

Напомним, что Джонсон предложил союзникам поддержать международный план действий по Украине. В нем было сказано о мобилизации международной гуманитарной коалиции. Предполагалось, что Киев получит защиту в виде максимально возможного давления на Россию. Все усилия направят на предотвращение "ползучей нормализации" действий РФ на Украине. Кроме того, в плане говорилось о поиске дипломатических путей деэскалации и осуществлении безопасности во всем Евроатлантическом регионе.

Ранее мы сообщили, что в интервью американскому историку Байден перепутал Россию и Украину, заявив, что "Путин просто берет и вторгается в Россию".

Фото: Instagram / Boris Johnson