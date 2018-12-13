Джоан Плаза гордится баскетбольным "Зенитом" несмотря на поражение от "Локомотива-Кубань"

Главный тренер заявил, что спортсмены не опускают руки, а готовятся к следующим матчам.

Главный тренер баскетбольного клуба "Зенит" Джоан Плаза рассказал, что гордится своими спортсменами. Несмотря на проигрыш "Локомотиву" из Кубани, игроки показали достойный результат за весь сезон. Об этом специалист заявил во время пресс-конференции после матча, завершившегося со счетом 69:70.

Никто не выбрасывал белый флаг, до самого конца все боролись. Мы возвращаемся при счёте 1:1, всё начинается сначала объяснил тренер

Плаза добавил, что проведет с командой работу над ошибками. Он пообещал, что "сине-бело-голубые" лучше подготовятся к встрече с соперником по арене. Следующие игры запланированы на 9 и 11 мая в "СИБУР Арене".

Джоан Плаза добавил, что на данный момент в "Зените" практически не осталось травмированных игроков. В ближайшее время форму восстановят Вадим Панин и Сергей Карасев.

Ранее Piter.tv писал о том, что баскетбольный "Спартак" оправдался за эротику на поле: танец чирлидерш объяснили поздним временем.

Фото: Вконтакте/БК "Зенит"