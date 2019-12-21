Боец ММА Джефф Монсон сдаст ЕГЭ в Подмосковье

Он сдаст экзамен по истории.

Спортсмен и депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон 29 февраля примет участие в акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Он будет сдавать экзамен по истории. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках акции все желающие смогут пройти процедуру сдачи ЕГЭ от рамки металлодетектора до получения результатов за экзамен. "Пробные" ЕГЭ" для родителей стартуют в Подмосковье 14 февраля.

Американский боец ММА Монсон в мае 2018 года получил российское гражданство. В сентябре 2018 года он стал депутатом Красногорска. Тогда же он заявил, что хочет заняться проблемой раздельного сбора и переработки отходов.

Джефф Монсон перепел хит группы "Кино".