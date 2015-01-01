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Дзержинский районный суд отпустил петербуржца, который устроил стрельбу в центре города
Сегодня, 16:30
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Дзержинский районный суд отпустил петербуржца, который устроил стрельбу в центре города

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У мужчины на  иждивении - мать и маленький ребенок.

Дзержинский районный суд Петербурга отказал следствию в аресте Никиты Волкова, который устроил стрельбу в Центральной районе Петербурга. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города. 

Инцидент произошел на улице  Некрасова у дома № 33. Мужчина поссорился с горожанином, а затем выстрелил в него из оружия. Противник получил пулевое ранение. Злоумышленник оперативно убежал. 

Адвокат Волкова в суде заявил, что его подзащитный признал вину, имеет регистрацию и место жительства. Кроме того, у мужчины на  иждивении - мать и маленький ребенок. Петербуржец официально трудоустроен. 

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Фото: Piter.tv

Теги: дзержинский районный суд, отпустили на свободу, стрелок, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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