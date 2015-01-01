Дзержинский районный суд отпустил петербуржца, который устроил стрельбу в центре города

У мужчины на иждивении - мать и маленький ребенок.

Дзержинский районный суд Петербурга отказал следствию в аресте Никиты Волкова, который устроил стрельбу в Центральной районе Петербурга. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

Инцидент произошел на улице Некрасова у дома № 33. Мужчина поссорился с горожанином, а затем выстрелил в него из оружия. Противник получил пулевое ранение. Злоумышленник оперативно убежал.

Адвокат Волкова в суде заявил, что его подзащитный признал вину, имеет регистрацию и место жительства. Кроме того, у мужчины на иждивении - мать и маленький ребенок. Петербуржец официально трудоустроен.

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Фото: Piter.tv