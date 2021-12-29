Двухкилометровая пешеходная набережная появится в Кронштадте

Новая набережная - один из семи объектов дорожной инфраструктуры, которые будут построены в Кронштадте до 2025 года.

В среду, 12 января, стало известно, что КГА Петербурга опубликовал официальное распоряжение о начале планировки нового прогулочного променада в Кронштадте — "Пешеходная набережная от морского портового комплекса до сквера "Инчхон", передают "Невские новости".

В этом году должны завершить проектирование набережной, которая пройдет по южному побережью острова Котлин в рамках реализации в Кронштадте туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". По словам Ксении Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов", они надеются, что променад понравится всем и будет комфортным для прогулок матерей с колясками, пенсионеров и молодежи, а также для спортсменов — бегунов, велосипедистов, роллеров.

Набережная - один из семи объектов дорожной инфраструктуры, которые будут построены в Кронштадте до 2025 года.

Ранее в одном из фортов Кронштадта создадут ЗАГС и ретро-кинотеатр. Основные работы в фортах придутся на 2022 год.

Фото: Пресс-служба АНО "Остров фортов"