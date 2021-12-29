По данным местной скорой помощи, есть пострадавшие.

Двухэтажный автобус врезался в дом в Лондоне. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказали представители пресс-службы городской службы скорой медицинской помощи. Инцидент зафиксирован в северо-восточной части столицы Великобритании около 08:20 утра по местному времени (в 11:20 по московскому времени) на Селвин-авеню. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что общественный транспорт врезался в магазин на первом этаже жилой многоэтажки. Причины аварии устанавливаются . Медики уже оказали первую помощь раненым. Точное число пациентов устанавливается. Водителя машины специалистам пришлось вытаскивать при помощи оборудования экстренной службы, так как мужчину зажало между частями автобуса.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

