Двух нерпят Сторожевого и Золотую выпустят в дикую природу в Ленобласти

Они поступили в Центр помощи морским ластоногим 14 июня.

В четверг, 9 сентября, в поселке Зоостровье Приозерского района Ленобласти состоится "выпускной" для двух нерпят. Они поступили в Центр помощи морским ластоногим 14 июня в истощенном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал "Санкт-Петербурга".

В естественную среду обитания отправится самец по кличке Сторожевой и самка Золотая. Нерпам выбирали имена во время народного голосования.

Сторожевого нашли истощенным и слабым. Он стал одним из самых маловесных нерпят среди мальчиков в Центре. Золотая поступила из бухты Владимировская в тяжелом состоянии с серьезными травмами и флегмонами на ластах. Сейчас животные здоровы, набрали нужный вес и готовы к самостоятельной жизни.

Ранее в Ладожское озеро выпустили пятерых нерпят.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99