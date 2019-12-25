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Двух нерпят Сторожевого и Золотую выпустят в дикую природу в Ленобласти
Сегодня, 14:35
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Двух нерпят Сторожевого и Золотую выпустят в дикую природу в Ленобласти

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Они поступили в Центр помощи морским ластоногим 14 июня.

В четверг, 9 сентября, в поселке Зоостровье Приозерского района Ленобласти состоится "выпускной" для двух нерпят. Они поступили в Центр помощи морским ластоногим 14 июня в истощенном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал "Санкт-Петербурга".

В естественную среду обитания отправится самец по кличке Сторожевой и самка Золотая. Нерпам выбирали имена во время народного голосования.

Сторожевого нашли истощенным и слабым. Он стал одним из самых маловесных нерпят среди мальчиков в Центре. Золотая поступила из бухты Владимировская в тяжелом состоянии с серьезными травмами и флегмонами на ластах. Сейчас животные здоровы, набрали нужный вес и готовы к самостоятельной жизни.

Ранее в Ладожское озеро выпустили пятерых нерпят.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: нерпята
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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