Двух налетчиков на алкогольный магазин вычислили с помощью жвачки

Генетическая экспертиза позволила установить личность одного из хулиганов. Второго он сдал сам.

В прокуратуре Выборгского района утвердили обвинительное заключение в отношении двоих петербуржцев. Мужчины обвиняются в целом ряде преступлений: мошенничестве, разбое, грабеже, краже, краже, нанесшей значительный ущерб. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры 20 апреля.

Как считает следствие, подельники разработали план налета на магазин алкоголя и в первую очередь дождались, когда в зале не будет покупателей. Улучив момент, мужчины приклеили на жвачку объявление о переучете и, оставшись в зале с одним продавцом, вынудили его отдать всю выручку. Злоумышленники скрылись из магазина с 250 тысячами рублей на руках.

Изъятая с места преступления жвачка помогла установить личность одного из преступников: генетическая экспертиза вывела полицейских на неоднократно судимого ранее местного жителя. Мужчина не захотел нести наказание в одиночку и сдал своего подельника. Обвиняемые оказались изобличенными в ряде других преступлений.

Уголовное дело направили в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали, что подозреваемого в насилии над дочерью жителя Химози проверяют на вменяемость.

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