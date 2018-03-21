В Адмиралтейском районе создают единые пешеходные маршруты через дворы

Смольный реализует в Адмиралтейском районе программу благоустройства дворов.

У Новой Голландии власти Петербурга откроют пешеходные дворы между Адмиралтейским каналом и Галерной улицей. Пространство станет доступно для жителей и гостей города после завершения работ по благоустройству. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин. Днем 21 марта администрация района прошла с проверкой по ремонтируемой территории. Специалисты занимаются капитальным ремонтом фасадов и приведении в порядок дворовых пространств. В ближайшее время намечены работы в школе 238, окна которой выходят на канал.

Напомним, что обустройство проводится в рамках программы “Концепция развития пешеходных пространств”. Проект одобрен Смольным осенью 2017 года. Реализация намечена до конца 2022 года. Вкачесчтве пилотного объекта выбраны дворы Адмиратлейского района. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В настоящее время Комитет по градостроительству и архитектуры пытается получить на данные нужды федеральное финансирование. Несколько городских ведомств занимается денежной поддержкой инициативы, в частности, КРТИ и жилком. Помощь окажет корпорация “Газпром”. Организация займется благоустройством набережной Адмиралтейского канала.

Сейчас подрядчик перекрыл все дворы Адмиралтейского района, начиная от площади Труда и заканчивая Галерной улицей. Согласно проекту, все пространства будут объединены в единые пешеходные маршруты. Ведутся переговоры об открытых зон. Для этого Глава администрации пытается договориться с правообладателями. Если у чиновников получится договориться, то в дневное время дворы будут открыты для всех желающих. По ночам доступ будет перекрываться железными решетками.

