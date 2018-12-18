В Петербурге госпитализировали двух мужчин с проломленными головами

У обоих диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Днем 12 февраля из разных районов Петербурга госпитализировали двух мужчин. У обоих диагностировали серьезные травмы головы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Первая телефонограмма поступило в 23-е отделение полиции из Александровской больницы. Медики рассказали, что в 09:25 увезли из квартиры дома №1 по Российскому проспекту неработающего мужчину. Врачи диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.

В этот же день аналогичное сообщение поступило в 53-е отделение полиции. По словам врачей больницы №3, к ним привезли мужчину с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом основания черепа. Его нашли без сознания в подъезде дома №5/1 по улице Долгоозёрной.

В настоящий момент ведется расследования. Стражи порядка разбираются в подробностях случившегося.

Ранее мы писали, что петербуржец скончался на ступенях магазина на улице Дыбенко.

Фото: Piter.TV