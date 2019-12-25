Двое преступников, сбежавших из суда в Рощино, задержаны во Всеволожском районе

Братья Мигутины, вместе совершившие преступление, вместе выслушавшие приговор и вместе сбежавшие из здания суда, были задержаны во второй раз - снова вместе.

Двое суток пробыли на свободе братья Николай и Михаил Мигутины, сбежавшие 9 августа из здания суда в Рощино вскоре после оглашения приговора: ближе к вечеру 11 августа оба были задержаны во Всеволожском районе Ленинградской области.

По информации источника Piter.TV в правоохранительных органах, пойманные второй раз братья - уже осужденные - при задержании не сопротивлялись. Возможно, планов скрываться долгое время у них и не было, лишь погулять перед отбыванием срока, но эта прогулка, согласно ст.313 УК РФ, может добавить к приговору каждого еще до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Кудрово был задержан подозреваемый в нападении на детский сад.

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