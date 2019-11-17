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Движение в центре Петербурга ограничат из-за полумарафона
Сегодня, 14:55
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nadezhda_sib

Движение в центре Петербурга ограничат из-за полумарафона

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Сам забег состоится 2 августа.

Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" ограничит движение транспорта в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение по Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади до Гороховой улицы будет прекращено с 00:00 30 июля до 06:00 3 августа. Запрет также коснется Вознесенского проспекта от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, проезду вдоль дома №1 по Вознесенскому проспекту. По этому же адресу будет запрещена остановка транспорта с 00:00 30 июля до 23:59 3 августа. 

Кроме того, 2 августа, в день забега в первой половине дня будут перекрыты улицы в центре Петербурге, а также Троицкий мост.

С полным списком ограничений вы можете ознакомиться здесь.

"ЗаБег.РФ" ― крупнейший в России полумарафон с синхронным стартом. Он пройдет уже в четвертый раз. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербуржец на инвалидной коляске пройдет от Парнаса до Петергофа. 

Фото: Pixabay.com 

Теги: бег, марафон, полумарафон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 16:16

Достали уже со своими полубегунами полумарафонами

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Аноним
Сегодня 16:05

Ковида не существует типа, да?

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