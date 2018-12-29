С понедельника по Среднеохтинскому проспекту снова начнут ходить трамваи

Закрывается временный маршрут трамвая №30.

В начале новой рабочей недели по Среднеохтинскому проспекту (от Красногвардейской площади до Большой Пороховской улицы) снова начнут ходить трамваи. Открытие маршрутов произойдет после завершения строительства съездов с 4:50. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Трамваи будут ходить следующим образом:

Трамвай №7: от конечной станции "проспект Солидарности" по улице Дыбенко, Дальневосточному пр., Володарскому мосту, пр. Обуховской Обороны, мосту Александра Невского, Новочеркасскому пр., Среднеохтинскому пр., Полюстровскому пр., ул. Жукова, Кондратьевскому пр., ул. Комсомола, ул. Академика Лебедева до конечной станции "Боткинская ул."

Трамвай №10: от конечной станции "проспект Солидарности" по ул. Коллонтай, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр., Среднеохтинскому пр., Большой Пороховской ул. до конечной станции "Бокситогорская ул".

Трамвай № 23: от конечной станции "пр. Солидарности" по пр. Солидарности, ул. Дыбенко, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр., Среднеохтинскому пр., ул. Жукова, Кондратьевскому пр., ул. Комсомола, ул. Академика Лебедева до конечной станции "Боткинская ул."

Трамвай №30, который был временным, больше не будет ходить.

Трамвай №39: от конечной станции "Трамвайный парк № 7" по действующей трассе до "ст. м. Новочеркасская".

Фото: electrotrans.spb.ru