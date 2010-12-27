В среду движение через петербургскую дамбу закрыли из-за испытаний

Движение через Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли в среду, 27 сентября, из-за проведения плановых работ.

В среду, 27 сентября, на защитных сооружениях Петербурга от наводнений проходят работы по подготовке к осенне-зимнему сезону. С десяти утра до пяти вечера проходят плановые испытания плоского подъемно-проускного затвора судопропускного сооружения С-2. Его установили в положение закрыто.

Специалисты проводят техническое обслуживание и проверку работоспособности гидромеханического оборудования.

На все время испытаний по согласованию со Службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» движение судов будет закрыто.