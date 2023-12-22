Движение по Старо-Гостилицкому шоссе закроют с 12 по 16 апреля

Для объезда данного участка можно воспользоваться Гостилицким шоссе, Чичеринской улицей, Ботанической улицей и Старо-Гостилицким шоссе.

В Петродворцовом районе Петербурга будет ограничено движение из-за реконструкции инженерных сетей. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Государственной административно-технической инспекции, с 12 по 16 апреля водители не смогут проехать по Старо-Гостилицкому шоссе в городе Петергоф, в районе пересечения с Гостилицким шоссе.

Для объезда данного участка можно воспользоваться Гостилицким шоссе, Чичеринской улицей, Ботанической улицей и Старо-Гостилицким шоссе.

Участникам дорожного движения рекомендуется заранее планировать свои маршруты, учитывая введенные ограничения, и обращать внимание на информационные щиты с схемами и указателями для возможных объездов участков, где проводятся работы.

Фото: Piter.TV