Движение по Крымскому мосту дорожники восстановили досрочно

Ранее транспорт не мог проехать по переправе из-за ремонтно-восстановительных работ.

На мосту через Керченский пролив досрочно восстановили автомобильное движение. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России сегодня, 12 ноября.

Ранее транспорт не мог проехать по переправе из-за ремонтно-восстановительных работ. Но с 14:30 проезд открыли. Автобусы и машины уже курсируют по Крымскому мосту.

Напомним, что при взрыве на Крымском мосту погибли двое петербуржцев. Зою Софронову, погибшую из-за подрыва, похоронили 6 ноября в Северной столице.

Фото: Pxhere