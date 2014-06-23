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Движение по Крымскому мосту дорожники восстановили досрочно
Сегодня, 16:25
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Движение по Крымскому мосту дорожники восстановили досрочно

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Ранее транспорт не мог проехать по переправе из-за ремонтно-восстановительных работ.

На мосту  через Керченский пролив досрочно восстановили автомобильное движение. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России сегодня, 12 ноября. 

Ранее транспорт не мог проехать по переправе из-за ремонтно-восстановительных работ. Но с 14:30 проезд открыли. Автобусы и машины уже курсируют по Крымскому мосту. 

Напомним, что при взрыве на Крымском мосту погибли двое петербуржцев. Зою Софронову, погибшую из-за подрыва, похоронили 6 ноября в Северной столице.

Фото: Pxhere

Теги: крымский мост, минтранс, ремонт, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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