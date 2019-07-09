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Движение на станции метро "Чернышевская" восстановлено

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Сотрудники МЧС покинули проспект Чернышевского.

Корреспондент Piter.TV сообщил о том, что движение на станции метро "Чернышевская" восстановлено. Экстренные службы уезжают с Чернышевского проспекта.

Ранее мы сообщили о том, что станция была временно закрыта. Движение по красной ветке от "Площади Восстания" до "Площади Ленина приостановили на 6 минут. Далее поезда следовали с увеличенным интервалом. Причиной инцидента стало короткой замыкание. Сотрудники метрополитена смогли справиться с ЧП самостоятельно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двое петербуржцев побили посуду в ресторане на площади Чернышевского

Видео: Piter.TV 

Теги: возгорание, метро, чернышевская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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