ВЦИОМ: две трети россиян верят в заговор против России

Они уверены, что в мире существует группа людей, которая стремится переписать историю России и навредить стране.

Две трети россиян (66 %) верят в заговор против России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респонденты считают, что в мире существует группа людей, которая стремится переписать историю России и навредить стране. Они верят в то, что злоумышленники пытаются приуменьшить величие нашей родины и разрушить все духовные ценности россиян. При этом 26 % опрошенных уверены, что все это неправда, а 8 % — затруднились ответить на вопрос: есть ли заговорщики.

Исследование провели 29-30 мая 2018 года. Специалисты опросили 2 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,2 %.

Ранее мы писали, что 39 % россиян считают, что вегетарианство вредит здоровью.

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