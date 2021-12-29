Две полосы Крымского моста в Москве перекрыты из-за мужчина на вершине переправы

С героем истории работают психологи.

Две полосы у Крымского моста в Москве перекрыты из-за мужчины, который залез на ферму переправы. С местным жителем ведутся обсуждения. На место инцидента прибыли экстренные службы. Правоохранительным органам пришлось перекрывать две полосы автомобильного движения по Садовому кольцу.

Известно, что спасатели общаются с мужчиной по мобильному устройству. Спускаться вниз мужчина отказывается. При этом он не выдвигает никаких требований к сотрудникам правопорядка. Сейчас к нему поднимаются при помощи пожарной автолестницы психологи.

В настоящее время на внешней трассе Садового кольца около Крымского моста образовалась транспортная пробка. Затор тянется практически с территории Нового Арбата. Также ситуация затруднила движение на участке между Садовым кольцом и Пречистенки.

На Лиговском проспекте ограничивали движение из-за тушения пожара.

Фото и видео: Telegram / SHOT

