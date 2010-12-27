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Две иномарки не поделили дорогу в центре Выборга
Сегодня, 20:23
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KaterinaKono13

Две иномарки не поделили дорогу в центре Выборга

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Предположительно, автоледи резко затормозила, тогда же в нее и влетела черная иномарка, поскольку между автомобилями была слишком короткая дистанция.

Сегодня вечером, 11 октября, на перекрестке проспектов Ленина и Суворовского в Выборге произошла авария. Столкнулись Mazda и BMW.

По словам очевидицы, в белой легковушке сидела женщина, во второй — мужчина.
"Черный BMW слегка стукнул белую Mazda, пробки нет. Однако они частично ограничили движение", — рассказала очевидица.
Предположительно, автоледи резко затормозила, тогда же в нее и влетела черная иномарка, поскольку между автомобилями была слишком короткая дистанция.

Теги: выборг
Категории: Выборг,

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