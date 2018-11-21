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Два скелета нашли в расселенном доме на Воронежской улице
Сегодня, 9:57
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Alena_Zinovieva

Два скелета нашли в расселенном доме на Воронежской улице

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По предварительной версии, останки принадлежат мужчине и женщине.

Днем 10 февраля жители Центрального района Петербурга сделали страшную находку. В одном из расселенных домов на Воронежской улице обнаружили два скелета, которые принадлежат не установленным личностям. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Эксперты не смогли установить возраст и личность погибших. По предварительной версии, останки принадлежат мужчине и женщине в возрасте от 40 до 50 лет. На костях в некоторых местах сохранилась истлевшая одежда.

Кости были направлены в морг для проведения там дальнейшей экспертизы. Погибшие могли быть бездомными людьми.

Ранее мы писали, что житель Пушкина нашел обледеневшие человеческие останки.

Фото: pixabay.com

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Теги: нашли два скелета, страшная находка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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