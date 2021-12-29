Два пьяных дворника изнасиловали девушку в Москве

Следствие намерено отправить злоумышленников в СИЗО.

В Москве двое нетрезвых мужчин изнасиловали женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по российской столице.

Инцидент произошел на востоке Москвы на улице Вешняковская накануне вечером. По данным следствия, обвиняемые 29 и 40 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения напали на женщину и изнасиловали ее.

Крики женщины о помощи услышали случайные очевидцы, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. На месте преступления фигуранты были задержаны. из сообщения ГСУ СКР по Москве

Потерпевшая опознала насильников. Была проведена очная ставка. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц. Следствие намерено избрать злоумышленникам меру пресечения в виде заключения в СИЗО.

Источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС уточнил, что нападавшими являются двое мигрантов, которые работают дворниками.

Ранее в Петербурге подросток сломал однокласснику челюсть во время драки.

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