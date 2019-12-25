Из-за ДТП у въезда на КАД в районе Дачного проспекта образовалась пробка

В субботу, 2 мая, у въезда на КАД в районе Дачного проспекта произошло ДТП, в результате которого на месте образовалась длинная пробка из машин. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Два легковых автомобиля, которые и являются участниками столкновения, заняли крайнюю левую и среднюю полосы.
Подробности случившегося на данный момент уточняются.
Ранее мы писали, что водитель доставки еды влетел в автомобиль на проспекте Художников.
Фото: vk.com/spb_today
Обсуждение ( 0 )