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Из-за ДТП у въезда на КАД в районе Дачного проспекта образовалась пробка
Сегодня, 13:45
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Arinablinova

Из-за ДТП у въезда на КАД в районе Дачного проспекта образовалась пробка

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Столкнувшиеся автомобили заняли крайнюю левую и среднюю полосы. 

В субботу, 2 мая, у въезда на КАД в районе Дачного проспекта произошло ДТП, в результате которого на месте образовалась длинная пробка из машин. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Два легковых автомобиля, которые и являются участниками столкновения, заняли крайнюю левую и среднюю полосы. 

Подробности случившегося на данный момент уточняются. 

Ранее мы писали, что водитель доставки еды влетел в автомобиль на проспекте Художников.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: автомобили, дтп, пробка, путь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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