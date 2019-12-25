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Водитель доставки еды влетел в автомобиль на проспекте Художников
Сегодня, 10:03
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Arinablinova

Водитель доставки еды влетел в автомобиль на проспекте Художников

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Подробности случившегося на данный момент неизвестны.

Вечером, 1 мая, автомобиль доставки еды попал в ДТП на проспекте Художников. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы предположили, что мужчина так сильно спешил доставить заказ, что и в итоге потерял управление и врезался в  Daewoo Matiz, который после удара пролетел через разделительный забор и оказался на другой стороне дороги

Подробности случившегося на данный момент неизвестны.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись недалеко от Аничкова моста на Невском проспекте.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: два автомобиля, доставка, дтп, курьер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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