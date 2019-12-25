Водитель доставки еды влетел в автомобиль на проспекте Художников

Подробности случившегося на данный момент неизвестны.

Вечером, 1 мая, автомобиль доставки еды попал в ДТП на проспекте Художников. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы предположили, что мужчина так сильно спешил доставить заказ, что и в итоге потерял управление и врезался в Daewoo Matiz, который после удара пролетел через разделительный забор и оказался на другой стороне дороги

Подробности случившегося на данный момент неизвестны.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись недалеко от Аничкова моста на Невском проспекте.

Фото: vk.com/spb_today