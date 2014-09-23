Дуда заявил, что Польша не отправит Украине свои самолеты

По его словам, это будет означать включение НАТО в конфликт между Россией и Украиной.

Варшава не будет отправлять Киеву свои самолеты. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам главы государства, если Польша отправит самолеты, то это будет означать включение НАТО в конфликт между Россией и Украиной.

НАТО не являются стороной конфликта. Наши самолеты в настоящее время на Украине не летают. Анджей Дуда, президент Польши

Ранее мы сообщали, что Европарламент будет добиваться международного расследования событий на Украине.

Фото и видео: YouTube / NATO News