Дуда заявил, что Польша не отправит Украине свои самолеты

Варшава не будет отправлять Киеву свои самолеты. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
По словам главы государства, если Польша отправит самолеты, то это будет означать включение НАТО в конфликт между Россией и Украиной.
НАТО не являются стороной конфликта. Наши самолеты в настоящее время на Украине не летают.
Анджей Дуда, президент Польши
Ранее мы сообщали, что Европарламент будет добиваться международного расследования событий на Украине.
Фото и видео: YouTube / NATO News
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