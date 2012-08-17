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Дрозденко отправил шесть автобусов в ДНР для жителей Енакиево
Сегодня, 13:30
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Дрозденко отправил шесть автобусов в ДНР для жителей Енакиево

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Ленобласть будет помогать Енакиево восстанавливать объекты, которые были разрушены.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко отправился с делегацией в ДНР. Он передал главе администрации Енакиево Роману Храменкову шесть пассажирских автобусов ПАЗ для жителей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора 47-го региона. 

Кроме того, члены делегации привезли в Донецкую Народную Республику гуманитарную помощь, которую собрали россияне. Отметим, что Дрозденко подпишет документ, согласно которому Ленобласть будет помогать Храменкому восстанавливать объекты, которые были разрушены.

Автобусы, ранее работавшие на маршрутах Ленобласти, предоставило ООО "АТП Барс 2". На смену им на дороги выйдет низкопольный транспорт большей вместимости. 

Ранее на Piter.tv: два жителя Ленобласти погибли на спецоперации на Украине.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: дрозденко, ленобласть, отправили автобусы в днр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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