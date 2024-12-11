Дроны "Молния-2" ВДВ уничтожили БМП ВСУ в курском приграничье

Задача выполнена тульскими десантниками в ходе СВО.

Российские расчеты беспилотников "Молния-2" от Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили боевую машину пехоты Вооруженных сил Украины, находившуюся на территории одного из приграничных районов Курской области. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. Известно, что техника противника ехала по лесной дороге. Десантники собрали беспилотник и со скрытых позиций совершили взлет с заранее подготовленной площадки.

Строение БПЛА в виде самолета позволяет развить большую скорость, чем обычный FPV-дрон, и улететь с более мощной полезной нагрузкой на большее расстояние. пресс-служба Минобороны РФ

Российский оператор определил цель, после чего навел на нее беспилотник. Далее программное обеспечение осуществило захват объекта, несмотря на противодействие вражеского РЭБ. В результате "Молния-2" успешно преодолела противодействие, догнала и уничтожила украинскую БМП.

Пленный из ВСУ рассказал, что офицеры отказывают в эвакуации раненых.

Фото и видео: Минобороны России