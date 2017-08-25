Древние египтяне начали мумифицировать тела раньше, чем считалось

Ранее считалось, что самая древняя мумия была сделана 3 тыс. лет назад.

Ученые из Американского университета в Каире провели исследование и пришли к выводу, что в древнем Египте стали мумифицировать тела на тысячу лет раньше, чем считалось ранее. Об этом сообщает The Guardian.

Так, в 2019 году ученые нашли мумию высокопоставленного египтянина Хуви. Анализ показал, что тело было мумифицировано 4 тыс. лет назад.

До этого момента считалось, что самая древняя мумия была сделана 3 тыс. лет назад.

Ранее мы писали, что ученые создали светильник, который может убить коронавирус на различных поверхностях, а также в помещениях и в теле человека.

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