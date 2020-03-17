Древнейшая карта Америки оказалась подделкой

Она была создана в 20 веке.

Ученые из Йельского университета провели исследование и выяснили, что карта Винланда является умышленной подделкой. Предполагается, что ее сделали в 20 веке. Информация об этом появилась на сайте университета.

Отмечается, что карту Винланда исследовали с помощью современного спектроскопического метода. Ученые подчеркивают, что пергамент, на котором была начерчена карта, создан был в 1500-х годах. Обнаружили подделку ученые благодаря составу чернил. В их составе присутствовал титан. Это указывает, что карта была нарисована в начале прошлого столетия. Впервые карту обнаружили в 1957 году в одном из книжных магазинов Женевы. Карта Винланда считалась древнейшей картой Америки.

Карта считалась частью средневековой книги "Hystoria Tartorum" ("История татар").

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