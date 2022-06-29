Драги: власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20

Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что власти Индонезии исключили личное присутствие российского президента Владимира Путина на саммите G20 (Группы Двадцати). Мероприятие запланировано на Бали 15 и 16 ноября 2022 года. Соответствующей информацией чиновник поделился с местными журналистами на итоговой пресс-конференции по результатам саммита G7.
Что касается президента Путина на "двадцатке", президент Индонезии исключил это категорически, российский лидер не приедет.
Марио Драги, премьер-министр Италии
Глава итальянского правительства не исключил выступления российского лидера перед международным сообществом по видеосвязи. Владимир Путин в таком же онлайн-формате ранее выступил на двух сессиях саммита "двадцатки", которые состоялись в октябре 2021 года в Риме.
Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа.
Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi
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