Драги: власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20

Премьер Италии оценил вероятность выступления главы РФ на G20 в онлайн-формате.

Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что власти Индонезии исключили личное присутствие российского президента Владимира Путина на саммите G20 (Группы Двадцати). Мероприятие запланировано на Бали 15 и 16 ноября 2022 года. Соответствующей информацией чиновник поделился с местными журналистами на итоговой пресс-конференции по результатам саммита G7.

Что касается президента Путина на "двадцатке", президент Индонезии исключил это категорически, российский лидер не приедет. Марио Драги, премьер-министр Италии

Глава итальянского правительства не исключил выступления российского лидера перед международным сообществом по видеосвязи. Владимир Путин в таком же онлайн-формате ранее выступил на двух сессиях саммита "двадцатки", которые состоялись в октябре 2021 года в Риме.

Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа.

Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi