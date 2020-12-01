Доставщики еды разгромили продуктовый магазин в Москве

Доставщики еды разгромили продуктовый магазин и избили охранника. Об этом рассказали представители ГУ МВД по столичному региону. По данным правоохранительных органов неизвестные мужчины в форме курьеров атаковали заведение в центре города. Инцидент на Тверской-Ямской улице попал на запись с камеры видеонаблюдения.
Известно, что в нападении принимали участие три человека. У одного из них в руках была бита. Этим орудием преступник избил охранника магазина. Также злоумышленники повредили витрины торговой точки, стеллажи, выбили стекла в окнах. После этого банда скрылась.
Пострадавшего сотрудника магазина госпитализировали. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму. По факту преступления возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В гипермаркет на проспекте Науки ворвался человек с топором.
Видео: Telegram / LIFE SHOT
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