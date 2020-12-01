Доставщики еды разгромили продуктовый магазин в Москве

Один из преступников избил охранника битой.

Доставщики еды разгромили продуктовый магазин и избили охранника. Об этом рассказали представители ГУ МВД по столичному региону. По данным правоохранительных органов неизвестные мужчины в форме курьеров атаковали заведение в центре города. Инцидент на Тверской-Ямской улице попал на запись с камеры видеонаблюдения.

Известно, что в нападении принимали участие три человека. У одного из них в руках была бита. Этим орудием преступник избил охранника магазина. Также злоумышленники повредили витрины торговой точки, стеллажи, выбили стекла в окнах. После этого банда скрылась.

Пострадавшего сотрудника магазина госпитализировали. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму. По факту преступления возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В гипермаркет на проспекте Науки ворвался человек с топором.

Видео: Telegram / LIFE SHOT