Дорожники Ленобласти отремонтировали участок региональной трассы "Подъезд к Красносельскому району"

Работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Дорожники отремонтировали участок региональной трассы "Подъезд к Красносельскому району", ведущий от Киевского шоссе к Ломоносовскому району Ленинградской области.

Работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На почти девятикилометровом отрезке дороги уложен новый асфальт, укреплены обочины и поставлены новые автобусные остановки. Качество асфальтобетона проверит специализированная лаборатория заказчика работ ГКУ "Ленавтодор". Стоимость работ составила 68 млн рублей.

"Подъезд к Красносельскому району" — одна из самых востребованных дорог у автомобилистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Она позволяет проехать от Таллинского шоссе к Киевскому без заезда в Санкт-Петербург. Интенсивность движения по трассе превышает 15 тысяч машин в сутки.

Источник: пресс-служба ЛО