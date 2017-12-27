Дорогое ДТП: на Митрофаньевском столкнулись BMW X6 и Kia Cerrato

В Петербурге утром столкнулись две дорогие машины.

Две дорогие иномарки столкнулись утром 19 января в Санкт-Петербурге. Авария произошла на Митрофаньевском шоссе, ее участниками стали синяя Kia Cerato и черный BMW X6. Серьезнее всего от ДТП пострадала KIA: у южнокорейского автомобиля снесена почти вся передняя часть. В социальных сетях уже появились фотографии с места ЧП и подробности случившегося.

Бмв поворачивала на парковку около балтийского Вокзала и не пропустила киа, которая ехала с обводника 50 км/час, все целы. Бмв развернуло на 360 градусов. Маша Гонсалез

Очевидцы уточняют, что виновником столкновения стал водитель BMW. Якобы он не пропустил Kia, которая обладала преимуществом на дороге. Сразу скажем, что это мнение трудно подтвердить или опровергнуть после просмотра фотографий очевидцев. После удара Kia Cerato также развернулась и заняла не самое естественное положение на дорожном полотне.

В комментариях знатоки автомобилей утверждают, что ремонт иномарок обойдется в несколько сотен тысяч рублей. Некоторые эксперты озвучили сомнения в целесообразности восстановления Kia Cerato.

Ранее мы писали, что петербуржец опубликовал видео, на котором замечено кресло посреди КАДа.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург