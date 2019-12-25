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Дороги Петербурга сковали 6-балльные пробки в пятницу
Сегодня, 20:29
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Дороги Петербурга сковали 6-балльные пробки в пятницу

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Пробки наблюдаются на Ленинском проспекте, на внутреннем кольце КАД в районе аэропорта Пулково и посёлка Шушары, на Московском шоссе (на полосе, ведущей в сторону Колпино), проспекте Большевиков/

В пятницу вечером на дорогах Петербурга скопились шестибалльные пробки. Центральные районы загружены больше всего. Об этом свидетельствуют данные "Яднекс.Пробок". 

Заторы образовались на Московском проспекте, улице Егорова, 6-й и 7-й Красноармейских улицах, на набережной Обводного канала в районе Балтийского вокзала, Лиговском и Невском проспектах, Садовой улице, улице Декабристов, а также в районе станций метро "Площадь Восстания", "Чернышевская", "Сенная площадь", "Фрунзенская", "Адмиралтейская", "Гостиный двор", "Достоевская", "Электросила", "Московские ворота", "Парк Победы" и "Московская".

Пробки наблюдаются на Ленинском проспекте, на внутреннем кольце КАД в районе аэропорта Пулково и посёлка Шушары, на Московском шоссе (на полосе, ведущей в сторону Колпино), проспекте Большевиков, улице Коллонтай, Индустриальном проспекте и шоссе Революции, проспекте Энгельса и прилегающих к нему улицах, а также на Лахтинском проспекте.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дороги, заторы, пробки, улицы, центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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