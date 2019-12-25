Дороги Петербурга сковали 6-балльные пробки в пятницу

Пробки наблюдаются на Ленинском проспекте, на внутреннем кольце КАД в районе аэропорта Пулково и посёлка Шушары, на Московском шоссе (на полосе, ведущей в сторону Колпино), проспекте Большевиков/

В пятницу вечером на дорогах Петербурга скопились шестибалльные пробки. Центральные районы загружены больше всего. Об этом свидетельствуют данные "Яднекс.Пробок".

Заторы образовались на Московском проспекте, улице Егорова, 6-й и 7-й Красноармейских улицах, на набережной Обводного канала в районе Балтийского вокзала, Лиговском и Невском проспектах, Садовой улице, улице Декабристов, а также в районе станций метро "Площадь Восстания", "Чернышевская", "Сенная площадь", "Фрунзенская", "Адмиралтейская", "Гостиный двор", "Достоевская", "Электросила", "Московские ворота", "Парк Победы" и "Московская".

Пробки наблюдаются на Ленинском проспекте, на внутреннем кольце КАД в районе аэропорта Пулково и посёлка Шушары, на Московском шоссе (на полосе, ведущей в сторону Колпино), проспекте Большевиков, улице Коллонтай, Индустриальном проспекте и шоссе Революции, проспекте Энгельса и прилегающих к нему улицах, а также на Лахтинском проспекте.

Фото: Piter.tv

