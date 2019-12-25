Дороги Петербурга "покраснели" перед карантинной неделей

Данные о загруженности дорог в Северной столице приводит портал "Яндекс.Пробки".

Вечером в пятницу, 27 марта, дороги в разных районах Петербурга оказались загружены из-за потока автомобилей. По данным сервиса "Яндекс. Пробки" общая дорожная ситуация оценивается на семь баллов загруженности из десяти. Загруженными оказались набережная реки Фонтанки, Обводный канал, проспект Обуховской обороны и другие магистрали в центре города.

Ранее мы сообщали о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как коронавирус изменил жизнь Владимира Путина. В Кремле пояснили журналистам, что в администрации принимаются дополнительные меры профилактики.

Напомним, рабочая неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России выходной после обращения президента России Владимира Путина. Соответствующий указ уже подписан.

Фото: скрин Яндекс.Пробки