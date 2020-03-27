Песков рассказал, как коронавирус изменил жизнь Путина

Президент России продолжает работать несмотря на распространение коронавируса.

Дмитрий Песков рассказал, как коронавирус изменил жизнь Владимира Путина. В Кремле пояснили журналистам, что в администрации принимаются дополнительные меры профилактики.

Естественно, речь идет о дополнительных превентивных мерах: те же самые санитарные меры и так далее...Президент продолжает работать, он не может просто прекратить этого прокомментировал спикер

Глава пресс-службы президента РФ добавил, что Путин продолжает работать в условиях распространения коронавируса. Однако властям пришлось отказаться от большого количества публичных мероприятия. В Кремле рекомендовали губернаторам регионов максимально сократить свои поездки по стране.

В Кремле назвали причину отмены поездки Путина в Петербург.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin