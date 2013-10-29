Дороги в посёлке Кировского района Ленобласти обустроит ООО "Мегастрой"

Итоги конкурса задержались на 2 месяца в связи с жалобой, однако в итоге остались прежними.

Комитет по госзаказу 47-ого региона подвёл итоги тендера на строительство транспортной инфраструктуры в поселке Молодцово Кировского района. Начальная цена контракта с выбранным подрядчиком ООО "Мегастрой" составляет 83,7 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала ЕИС.

Компании необходимо заняться устройством дорог на участках, предоставленных членам многодетных семей. В техздание входят земляные работы с устройством тротуара, а также прокладка инженерных коммуникаций и обустройство наружного освещения. Работы необходимо закончить до ноября 2024 года.

Отметим, что первые итоги конкурса опубликовали ещё в конце сентября, однако на тот момент в Ленинградское УФАС поступила жалоба с просьбой аннулировать результаты торгов и запустить конкурс снова. Процесс затянулся до ноября, однако результат остался неизменным.

Ранее мы сообщили о том, что школа во Всеволожске заплатит 121 млн рублей подрядчику строительства административного здания.

Фото: Piter.TV