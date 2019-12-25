Дополнительное соглашение увеличит количество отремонтированных дорог в Петербурге

В соответствии с дополнительным соглашением город обязан не менее чем на 60 км увеличить протяженность автомобильных дорог регионального значения.

В четверг, 2 сентября, среди прочих документов, губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства "Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации". Об этом сообщили в Смольном.

Согласно соглашению между Смольным и Федеральным дорожным агентством, город будет получать средства "на реализацию особо важных для социально-экономического развития проектов для увеличения протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, и увеличения объемов строительства и реконструкции дорог". Так, документ одобрил увеличение на 900 млн рублей средств из федерального бюджета, которые поступают в Петербург в текущем году. Вместе с этим Смольный обязан увеличить не менее чем на 60 км протяженность дорог регионального значения.

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Фото: Piter.tv