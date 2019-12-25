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"Почта России" добавит ещё один вагон в поезд Петербург-Калиниград
Сегодня, 9:59
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"Почта России" добавит ещё один вагон в поезд Петербург-Калиниград

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Вагон, который уже курсирует в составе, доставил 1 тыс. т отправлений с начала года.

АО "Почта России" добавит второй почтовый вагон в поезд Петербург-Калининград. Об этом сообщил директор макрорегиона Северо-Запад в компании Дмитрий Серебренников в ходе пресс-конференции "Интерфакса".

Напомним, что почтовый вагон добавили в состав с января 2023 года. В нём перевозят посылки и корреспонденцию. С учётом большого спроса на подобный вид доставки, "Почта России" решила продолжить развитие проекта.

По словам Серебренникова, новый вагон запустят в октябре. Тот, который курсирует сейчас, доставил более 1 тыс. т отправлений  с начала гоа. Его зачастую используют для трансопртировки грузов из Карелии, а также Псковской и Новгородской областей.

Ранее мы сообщили о том, что РЖД планирует запустить кольцевой маршрут между Петрозаводском и Петербургом.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД

Теги: почта россии, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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