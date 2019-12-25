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В День ВМФ назначены дополнительные электрички
Сегодня, 16:43
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В День ВМФ назначены дополнительные электрички

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Дополнительные электрички запустят на участке Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Ораниенбаум.

В день проведения Главного военно-морского парада (31 июля) назначены 12 пар дополнительных пригородных поездов на участке Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Ораниенбаум. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Расписание электричек состыковано с расписанием движения шаттлов, которые доставят пассажиров от железнодорожной станции Ораниенбаум до форта "Константин". 

Подробнее с расписанием дополнительных пригородных поездов можно ознакомиться на сайте перевозчика АО "СЗППК"

Фото:Telegram / Спб-Главный

Теги: день вмф, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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