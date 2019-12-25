В День ВМФ назначены дополнительные электрички

Дополнительные электрички запустят на участке Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Ораниенбаум.

В день проведения Главного военно-морского парада (31 июля) назначены 12 пар дополнительных пригородных поездов на участке Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Ораниенбаум. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Расписание электричек состыковано с расписанием движения шаттлов, которые доставят пассажиров от железнодорожной станции Ораниенбаум до форта "Константин".

Подробнее с расписанием дополнительных пригородных поездов можно ознакомиться на сайте перевозчика АО "СЗППК".

Фото:Telegram / Спб-Главный